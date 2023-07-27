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Annesi günlerdir kapıda bekliyordu, garajda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

27.07.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de annesinin günlerdir kapıda beklediği yavru kedi, apartman sahibinin gelmesiyle garajdan çıkartıldı.

Annesi günlerdir kapıda bekliyordu, garajda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Kırıkkale şehir merkezi Yaylacık Mahallesi 364. Sokak’taki bir apartmanın garajına giren yavru kedi, günlerdir mahsur kaldı. Kedi sesini duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekipler, garaj kapısının kilitli olmasından dolayı da kediyi kurtaramadı. Garajın önünden ayrılmayan kedilerden birinin ise mahsur kalan kedinin annesi olduğu belirtildi. Kapının altından su ve yiyecek bırakan vatandaşlar, kedinin bir an önce kurtarılması için yetkililere ve apartman sahibine çağrıda bulundu. Konunun haberlere taşınmasının ardından durumunu öğrenen apartman sahibi günlerdir garajda mahsur kalan kediyi çıkardı.

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