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Annesi ölen kedi taksi durağının maskotu oldu

BOLU HABERLERİ  | 14.08.2020 12:09 | Son Güncelleme

Annesi ölen kedi taksi durağının maskotu oldu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde annesi ölen kedi yavrusuna, taksici esnafı sahip çıktı.

İlçe meydanında yaşayan annesinin hayatını kaybetmesi üzerine yalnız kalan kediyi, taksiciler korumaya aldı.

Taksi durağında yaşamaya başlayan yavru, durağın adeta maskotu haline geldi.

Taksici Yılmaz Yaşar, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

Kediyi her gün beslediklerini anlatan Yaşar, "Markete giderek salam alıyorum. Bana marketin önüne kadar eşlik eder ve çıkmamı bekler. Ne zaman çağırsam, nerede olsa koşar yanımıza gelir. Durakta çalışan tüm taksiciler onu çok seviyor. Hayvan sevgisi bir başka oluyor. Hayvan sevmeyen, insan sevmez." diye konuştu.

Yaşar, kedinin taksi durağının maskotu haline geldiğini ifade etti.

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