Annesinden Brad Pitt'e: Jennifer ile yeniden evlen

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.

Evlilikleri çok uzun zaman önce bitmesine rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde üst sıralarda yer alan Pitt ve Aniston hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ABD basınına göre; Brad Pitt'in annesi Jane Pitt, oğlunun Jennifer Aniston ile yeniden evlenmesini istiyor.

İddiaya göre anne Pitt, ikinci gelini Angelina Jolie'den nefret ediyordu ama Aniston'u seviyordu.

Bu yüzden de Jane Pitt, şu aralar oğlunu ilk eşi ile yeniden barıştırmaya çalıştığı konuşuluyor.





