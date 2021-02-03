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Annesinden Brad Pitt'e: Jennifer ile yeniden evlen

03.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Annesinden Brad Pitt'e: Jennifer ile yeniden evlen

2005'te ayrılmalarına rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde yer alan Brad Pitt ve Jennifer Aniston hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Pitt'in annesi Jane Pitt'in, oğlunun Aniston ile yeniden evlenmesini istediği konuşuluyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt ve Jennifer Aniston, boşanmalarının ardından geçtiğimiz yıl SAG Ödülleri'nde samimi görüntüler sergilemeleriyle çok konuşulmuştu.

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Evlilikleri çok uzun zaman önce bitmesine rağmen hala gösteri dünyasının gündeminde üst sıralarda yer alan Pitt ve Aniston hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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ABD basınına göre; Brad Pitt'in annesi Jane Pitt, oğlunun Jennifer Aniston ile yeniden evlenmesini istiyor.

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İddiaya göre anne Pitt, ikinci gelini Angelina Jolie'den nefret ediyordu ama Aniston'u seviyordu.

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Bu yüzden de Jane Pitt, şu aralar oğlunu ilk eşi ile yeniden barıştırmaya çalıştığı konuşuluyor.

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