Annesini bıçaklayıp 4. kattan atlayan genç kız yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Edremit ilçesinde tartıştığı annesini bıçakladıktan sonra 4. kattaki evin balkonundan atlayan 20 yaşındaki genç kız öldü.

Alınan bilgiye göre, Camivasat Mahallesi Baraj Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında oturan Nagihan B. (42) ile kızı Irmak B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini omzunun üst kısmından yaraladıktan sonra balkondan atladı.

Genç kızın kanlar içinde yerde yattığını gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince anne ve kızı Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Irmak B, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne Nagihan B'nin ise ameliyata alındığı öğrenildi.

