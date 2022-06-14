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Annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakkında 18 yıla kadar hapis istemi

14.06.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakkında 18 yıla kadar hapis istemi

Konya'da annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Bahattin D. ve taraf avukatları katıldı.

Bahattin D, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi, annesi Latife D'nin düştüğünü öne sürdü.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın annesini, basit tıbbi müdahaleyle giderilemez ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladığı tespitine yer verdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, kadının ölüm nedeninin "genel beden travmasına bağlı omur ve pelvis kırıkları, gelişen komplikasyonlar" olduğu ifade edilen mütalaada, sanığın annesini öldürme kastıyla hareket ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtildi.

Sanığın "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Konya'da 2017 yılında yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Latife D'nin (84), vücudundaki hayati tehlike arz edecek şekildeki kırıklar nedeniyle olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, annesinin yanında kalan Bahattin D. (60) hakkında dava açılmıştı.

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