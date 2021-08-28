Annesini de aynı hastalıktan kaybeden sağlık çalışanı aşı sayesinde Kovid-19'u hafif atlattı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon çağrı merkezinde görevli Nurdan Gezer, annesini kaybettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 3. doz aşıdan sonra yakalandığı hastalığı hafif atlatarak görevine döndü.

Evli ve iki çocuk annesi Gezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesini geçen kasım ayında kaybettiğini belirterek, annesinin hastalığa yakalandığı dönemde henüz aşı sırasının gelmediğini aktardı.

Kovid-19 ile mücadelede aşının önemli olduğunu vurgulayan Gezer, herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

Gezer, annesini kaybettikten sonra kötü zamanlar geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Annemin hastalığı döneminde aşı olsaydı ve aşılansaydı, belki biz bu kötü durumu yaşamayacaktık. Ben de Kovid-19 hastalığına yakalandım. 15 gün önce geçirdim. 3. doz aşımı oldum. Aşı olduktan sonra 1 hafta sonra korona oldum, ona rağmen ben hafif atlattım. Eşim benden 1,5 ay önce aşılanmıştı. Hastalık aynı ortamda olmamıza rağmen ona geçmedi. Ben bunun aşının etkisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden herkese aşı olması gerektiğini söylüyorum. Aşı çok önemli, annemi kaybettim. Kovid-19'un kimde nasıl etki göstereceği belli değil. O yüzden ne kendimizi ne de sevdiklerimizi riske atmayalım."

Salgın tedbirlerine herkesin riayet etmesi gerektiğini ifade eden Gezer, "Bazen 'boş ver' diyebiliyoruz maalesef. Boş vermeyin, lütfen yalvarıyorum hatta, bir an önce aşınızı olun. Kimsenin canı yanmasın, sevdiklerimize zarar gelmesin. Maske takarken ve mesafe konusunda her zaman tam anlamıyla kendimizi korumuyoruz. Bir de bu hastalığın nereden geleceğini bilmiyoruz. Aklıma geldikçe çok üzülüyorum." diye konuştu.

- "Eskişehir olarak yüzde 83 aşılama ile ülke genelinde 10. sıradayız"

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz ise Eskişehir'in aşı bilinci olan kentlerin başında geldiğini söyledi.

Herkesin aşı olması gerektiğini anlatan Özboz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskişehir olarak yüzde 83 aşılama ile ülke genelinde 10. sıradayız. Ev hanımları, 15 yaş üstü çocukların aşı kampanyasına katılmasını bekliyoruz. Elimizden gelen tek koruyucu aşı. Biz de maske, hijyen, mesafeye dikkat etmeliyiz. Aşı olmayanları da aşılanması için teşvik etmeliyiz. Eskişehir olarak rakamlar bize aşılanmaya inandığımızı gösteriyor. Kurduğumuz aşı stantları halkın yoğun olduğu yerlerde bulunuyor. Bunlarında aşılamaya büyük katkısı oldu."

