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Annesini öldürüp çatıdan atlayan şahıs hastanede hayatını kaybetti

23.03.2023 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da tartıştığı annesinin boğazını keserek öldüren ve evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulunan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Annesini öldürüp çatıdan atlayan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Yunusemre ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

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