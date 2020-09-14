Annesini ve kız kardeşini darp eden şahıs tutuklandı

Nevşehir’de annesi ile kız kardeşini tehdit ve hakaret ederek darp eden şahsı tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümer Mahallesinde annesi ve kız kardeşini tehdit, hakaret ederek darp eden F.Y. annesinin şikayeti üzerine polis ekiplerince yanında bulundurduğu bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen F.T. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

