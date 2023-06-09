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Annesiyle kavga ettiğini gören 19 yaşındaki genç, babasını silahla vurdu

09.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de annesiyle kavga ettiğini gören 19 yaşındaki genç, babasını evde bulunan pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Yunusemre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir ayrı yaşayan ve aralarında sorunlar olan Ferhat Özkaraca ve eşi Ayşegül Özkaraca dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştılar. Tartışmanın büyümesi üzerine Ferhat Özkaraca’nın kardeşleri araya girerek çifti ayırmaya çalıştı. Evden sokağa taşan kavga devam ederken, o sırada Özkaraca çiftinin yaşları 23, 21 ve 19 olan 3 çocuğu da eve geldi. Çocuklarından biri, evde bulunan pompalı tüfekle sokaktaki babasına ateş açtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Ferhat Özkaraca, yakınları tarafından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Özkaraca, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Ayşegül Özkaraca’yı göz altına aldı.

Ölen Ferhat Özkaraca’nın eşi ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, eşinden ayrı yaşadıklarını ve eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Kaçan 3 çocuktan 19 yaşındaki F.Ö’nün olaydan 3 saat sonra karakola giderek teslim olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan Özkaraca çiftinin diğer 2 oğlunu ise polis her yerde arıyor.

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