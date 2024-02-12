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Anonsla işçi arayan ilçede büyük nüfus artışı

İHA İHA
12.02.2024 15:33 | Son Güncelleme:
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İşsizlik problemini çözen ve anonsla işçi arayan Samsun’un kavak ilçesinde 2020’de 21 bin 154 olan ilçe nüfusu, 2023’te 26 bin 346’ya çıktı.

Anonsla işçi arayan ilçede büyük nüfus artışı

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’nun öncülüğünü yaptığı yatırım ve istihdam atağı sayesinde, Kavak nüfusu artıran ilçe olarak dikkat çekti. TUİK verilerinin sevindirici ancak Kavak için yetersiz olduğunu ifade eden Başkan Sarıcaoğlu, "2020 yılında 21 bin 154 olan ilçe nüfusumuzun 2023 yılı itibarıyla 26 bin 346’ya ulaştığını görmek sevindirici ancak bizim için yeterli değil. Daha çok çalışarak ilçemizi çekim ve cazibe merkezi yapacağız. Farklı iş kollarında yatırım alan ilçemiz, artan istihdam imkanları ile nüfusunu artırarak gelişmeye büyümeye devam ediyor" dedi.

“TERSİNE GÖÇ ALAN İLÇE HALİNE GELDİK”

Kavak’ta nüfus artış hızının önümüzdeki yıllarda daha artacağını öne süren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Geçmiş yıllarda sürekli göç veren bir ilçe iken, şimdi tersine göçü yaşayan ilçe haline geldik. Dün atölyeden bozma bir iki fabrikaya sahipken bugün ihracatları ile ulusal ekonomimize ciddi katkı yapan 45 fabrikaya ulaştık. Kamu yatırımlarında büyük mesafeler aldık. Büyümemizi sürdürerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

“İLÇEMİZİ SAMSUN’UN SANAYİ ÜSSÜ HALİNE GETİRECEĞİZ”

Hızlı sanayileşmenin nüfuslarını artırdığına dikkat çeken Sarıcaoğlu, "Tüm imkanlarımızı en iyi şekilde kullanarak, ilçemizi Samsun’un sanayi üssü haline getireceğiz. Bunda kararlıyız. Sürekli artan nüfusumuz buna en güzel örnektir. Kavak artık göç veren değil, tersine göçü yaşayan bir ilçedir. Tüm girişimcilerimizi coğrafi konumu, teşvik imkanları liman ve havaalanına yakınlığı, çalışkan insan gücü ile büyük fırsatlar sunan ilçemize yatırıma davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Anonsla işçi arayan ilçede büyük nüfus artışı

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