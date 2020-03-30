ANSİAD’dan Korona virüs ekonomisi için 7 öneri

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen ülke ekonomisinin ciddi bir daralma yaşadığını kaydetti. Akıncı , Korona virüs gelişmelerinin ekonomik yansımalarına ilişkin 7 maddelik önerilerini dile getirdi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen ekonomide sert bir daralma yaşandığına dikkati çeken Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “İş yeri kapatmaları, ‘evde kal’ çağrıları ve alınan özel tedbirler sonucunda ekonomide sert bir daralma başladı, yaşanan bu süreci reel sektör odaklı bir kriz olarak adlandırabiliriz” dedi.

7 maddelik öneri

Korona virüs gelişmelerinin ekonomik yansımalarına ilişkin 7 maddelik önerillerini sıralayan Akıncı, "İstihdam kaybı olmamak kaydı ile SGK, işçi ve işveren prim ödemelerinin 2020 sonuna kadar yüzde 50 indirimli alınması, devletin, işletmelerin maaş ödemelerine kısa çalışma ödeneği dışında da ciddi anlamda katkı koyması, tüm kesimlerin elektrik, su, doğalgaz gibi fatura ödemelerinin belirli dönemler itibariyle ertelenmesi, lokomotif sektörlerin ‘devlet alımları ve alım garantileri’ ile canlandırılması, tarım sektörüne verilen teşviklerin 2020 yılı sonuna kadar ciddi boyutta arttırılması, sağlık hizmetlerinden 2020 yılı sonuna kadar KDV alınmaması. Bu sektörde gerekli olan her türlü makine ve teçhizat gibi araç gereçlerde KDV indirimine gidilmesi ve ithalat engellerinin kaldırılması, şirketler üzerinde biriken, devreden KDV tutarlarının en azından belirli bir yüzdenin piyasaya enjekte edilmesini beklemekteyiz" diye konuştu