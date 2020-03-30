YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ANSİAD’dan Korona virüs ekonomisi için 7 öneri

ANSİAD’dan Korona virüs ekonomisi için 7 öneri

ANTALYA HABERLERİ  | 30.03.2020 10:54 | Son Güncelleme

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen ülke ekonomisinin ciddi bir daralma yaşadığını kaydetti.

ANSİAD’dan Korona virüs ekonomisi için 7 öneri

ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen ülke ekonomisinin ciddi bir daralma yaşadığını kaydetti. Akıncı , Korona virüs gelişmelerinin ekonomik yansımalarına ilişkin 7 maddelik önerilerini dile getirdi.
Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmamasına rağmen ekonomide sert bir daralma yaşandığına dikkati çeken Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, “İş yeri kapatmaları, ‘evde kal’ çağrıları ve alınan özel tedbirler sonucunda ekonomide sert bir daralma başladı, yaşanan bu süreci reel sektör odaklı bir kriz olarak adlandırabiliriz” dedi.

7 maddelik öneri
Korona virüs gelişmelerinin ekonomik yansımalarına ilişkin 7 maddelik önerillerini sıralayan Akıncı, "İstihdam kaybı olmamak kaydı ile SGK, işçi ve işveren prim ödemelerinin 2020 sonuna kadar yüzde 50 indirimli alınması, devletin, işletmelerin maaş ödemelerine kısa çalışma ödeneği dışında da ciddi anlamda katkı koyması, tüm kesimlerin elektrik, su, doğalgaz gibi fatura ödemelerinin belirli dönemler itibariyle ertelenmesi, lokomotif sektörlerin ‘devlet alımları ve alım garantileri’ ile canlandırılması, tarım sektörüne verilen teşviklerin 2020 yılı sonuna kadar ciddi boyutta arttırılması, sağlık hizmetlerinden 2020 yılı sonuna kadar KDV alınmaması. Bu sektörde gerekli olan her türlü makine ve teçhizat gibi araç gereçlerde KDV indirimine gidilmesi ve ithalat engellerinin kaldırılması, şirketler üzerinde biriken, devreden KDV tutarlarının en azından belirli bir yüzdenin piyasaya enjekte edilmesini beklemekteyiz" diye konuştu

Covid-19’un dünya ekonomisini sarsmaya devam ettiğini kaydeden ANSİAD Başkanı Akın Akıncı, “ABD, Almanya, İngiltere başta olmak üzere gelişmiş ülkelerin açıkladıkları büyük destek paketleri hızlı bir çöküşü engellemiş olsa da sokağa çıkma yasakları ile alınan tedbirler küresel ekonomiyi adeta durdurdu. Küresel ekonomide meydana gelen bu durgunluk ve işsizlik dalgası virüsten etkilenen ülkelerde temel senaryo haline geldi” dedi. Akıncı, “ABD’de hane halklarına 3 bin Dolar’a varan harcama çeki verilmesi, bazı ülkelerde kapanan fabrikalarda işçi ücretlerinin devletler tarafından karşılanması bu ülkelerin yılın ikinci yarısında toparlanmalarına imkan verecektir” dedi

"Yardım paketi kapsamı genişletilmeli"
Bu noktada ilk olarak bütün toplumu kapsayacak cömert bir yardım paketi sunulması gerektiğinin altını çizen Akıncı, “Kabul etmek gerekir ki açıklanan yardım paketinin tüm kesimleri kapsayıcı bir nitelikte olmadığı çok açık. Özellikle küçük esnafa ve hane halkına yönelik transferler kriz sonrasında esnafın nakit akışı krizi yaşamaması ve hane halkının talebi canlandırması açısından çok önemli olacak” ifadelerini kullandı

Enflasyon seçeneği
Üretime devam eden şirketlerin durumlarının ciddiye alınması gerektiğini kaydeden Akıncı, “En önemlisi üreten şirketlerin başka bir ifadeyle batmaması gereken şirketlerin kurtarılması ve desteklenmesi gerekiyor” diye konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na önemli bir görev düştüğünü belirten Akıncı şöyle devam etti: “Elbette bunların sonucunda hazineden çok önemli bir para çıkacağını biliyoruz. T.C. Merkez Bankası’nın yedek akçesi, işsizlik sigortası ya da mega projelerin finansmanı için düşünülen varlık fonu bu bakımdan çok önemli. Ortaya çıkan paranın elbette uzun dönemde enflasyonist bir etkisi olacaktır ancak hiçbir şey yapılmadığı takdirde şirketlerin iflas ettiği ve zaten yüksek olan işsizliğin daha da artacağı bir dünyaya kıyasla nasıl düşüreceğimizi bildiğimiz enflasyonla karşılaşmak belki de daha iyi olacak".

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da şoke eden görüntü! İstanbul'da şoke eden görüntü!
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Antalya Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:39
Öğle
13:07
İkindi
16:39
Akşam
19:25
Yatsı
20:40

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Ilgın Eczanesi
Muratpasa
Işıklar Eczanesi
Muratpasa
Meydan Alper Eczanesi
Muratpasa
Nokta Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Tuğtekin Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Partili Uslu: "Tarım kredi ödemeleri faizsiz iki ay ertelendi"

AK Partili Uslu: "Tarım kredi ödemeleri faizsiz iki ay ertelendi"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Manavgat Hacı Hamza Atalay Kur'an Kursu'nda Hafızlık Eğitimi Başladı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.