Ansır Mağaraları, gün yüzüne çıkıyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tarihi Ansır Mağaraları ve Ören Yerinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yazıhan ilçesinde bulunan Ansır Mağaraları ve Ören Yerinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Ateş ve Büyükşehir Bürokratları eşlik etti.

Yapılan yol çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak Ansır Mağaralarına araçla gelinebilecek noktaya kadar olan yolları yapıyoruz. Malatya’daki 83 şantiyemizden biri de burada. Buradaki ansır mağaralarının gün yüzüne çıkması ve kültürümüze, tarihimize turizmimize kazandırılması hem Malatya açısından hem Yazıhan açısından önemli bir kazanım olacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Gürkan, özellikle Malatya’yı değerlendirirken kültür ve turizm rotalarını oluşturacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatarak, "Yazıhan, Arguvan, Arapgir kültür rotası içerisinde Ansır Mağaraları da önemli bir yer tutacaktır. İnşallah burayla ilgili hikayeleştirme çalışmalarının gerçekleştirilip o sürecin tamamlanması ve buradaki imalatların tamamlanması; vatandaşlarımızın turizm açısından bu mağaraları görmek ve buradaki yaşam şartlarını ve o dönemdeki yaşanmışlıkları anlatma anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır. Yani Malatya’mızın her tarafı kadim medeniyetlerle uygarlıklarla kültürlerle dolu. Değişik uygarlıkların medeniyetlerin kültürlerin yaşadığı bir coğrafya üzerinde yaşıyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyayı hakikaten gün yüzüne çıkartmak noktasında hem ülkemize hem de dünya insanlığına kazandırma noktasında bizlerin yerel yönetim olarak sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimiz var. O sorumlulukların ve yükümlülüklerin muvacehesi içerisinde bu bölgeyi hem kültürümüze hem turizmimize kazandırmak hem de insanlığın ortak değerleri olması hasebiyle insanlığa sunmak gibi sorumluluğumuzun fevkindeyiz, farkındayız, idrakindeyiz. Bu çalışmaları yapan Yazıhan Belediye Başkanımıza, DAP’a ve Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalar, buradaki turizm hareketliliği açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır diye temenni ediyorum.” dedi.