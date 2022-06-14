Antakya Expo'da "Kore Kültür Haftası" düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - Kültür-sanat, eğitim ve eğlence içerikli etkinlikleri ile Türkiye'yi uluslararası alanda destekleyen Antakya Expo'ya bu yıl "kardeş ülke" Kore konuk oluyor.

Kore Kültür Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Hatay Büyükşehir Belediyesi desteğiyle düzenlenen Antakya Expo'da, 15-17 Haziran'da "Kore Kültür Haftası" adı altında çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Etkinliklere yurt içi ve dışından birçok kişinin katılımı bekleniyor.

"Kore Kültür Haftası" adıyla Antakya Expo alanında konserler ve çeşitli deneyim etkinlikleri düzenleyecek olan Kore Kültür Merkezi, Kore ve Türk halkı arasındaki kültür etkileşimini artırmayı hedefliyor.

Antakya Expo alanı Gastronomi Akademisi içerisinde düzenlenecek K-Food gösterisi ve K-Food workshop etkinlikleri, yarın 14.00 ila 18.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kore saray yemeklerinin yapılacağı K-Food gösterisinin ardından K-Food workshop'ı kapsamında da Kore saray yemekleri katılımcılara yaptırılacak.

Uluslararası alanda Kore'nin önemli bir kültür değeri olan makyaj sanatı da Antakya Expo alanında katılımcılar ile buluşacak. Antakya Expo alanı Bitki Müzesi'nde katılımcılarını bekleyen K-Beauty gösterisi, yarın saat 16.00-17.00'de gerçekleştirilecek.

K-Play gösterileri kapsamında Kore'ye özgü Kore Ulusal Ok Gösterisi, Tuho Oyunu, Beona Çevirme, Kendama Çevirme, Jegi-chagi, Kore Geleneksel Çalgı Deneyimi gibi çeşitli etkinlikler yapılacak.

Geleneksel desenli damga, yüzük, kolye ve maske yapımı ile Cheongsan fener yapımı gibi Kore'ye özgü çeşitli el sanatlarının yapılacağı K-Experience gösterileri, 16-17 Haziran'da katılımcılarla buluşacak.

Antakya Expo'da K-Fashion, K-Road ve K-Play gibi diğer deneyim etkinlikleri de 16-17 Haziran'da 15.30 ila 19.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

- Koreli sevilen gruplar Antakya Expo'da

Geleneksel Kore müziğinin kelime dağarcığını Batılı ritim ve tekniklerle birleştiren Kore Geleneksel Band Grubu "ID" füzyon gösterisi, 16 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de Antakya Expo alanı amfi tiyatroda sahne alacak.

Türkiye'de geniş kesimlerce sevilen ve dinlenen Koreli idol grupları, Kore Kültür Merkezi desteğiyle Türk dinleyiciler ile buluşuyor. Kore Kültür Merkezi'nin desteğiyle Antakya Expo'da izleyiciler ile buluşacak olan Koreli idol grubu "CİİPHER" K-Pop konseri, 17 Haziran Cuma günü saat 20.00'de gerçekleşecek.

