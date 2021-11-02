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Antalya 10 ayda salgına rağmen 8,5 milyondan fazla turist çekti

02.11.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kovid-19 salgını döneminde otellerde ve turizm işletmelerinde Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın hayata geçirildiği Antalya, "sağlıklı ve güvenli" turizmin adresi oldu - Salgın nedeniyle turist sayısının düştüğü geçen yıl 3,5 milyon yabancı konuğu ağırlayan Antalya, bu yıl ise 10 ayda 8 milyon 616 bin turisti misafir etti - Vali Ersin Yazıcı: - "680 bin civarında yatağımızla dünya turizmine hizmet ediyoruz. Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birini sağlayan Antalya, bu işi gerçekten kaliteli yapıyor"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, bu yıl 10 ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 8,5 milyondan fazla turist çekti.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve ağırladığı turist bakımından Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, kasım ayında turist ağırlamaya devam ediyor.

Kovid-19 salgını döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, otellerde ve turizm işletmelerinde Güvenli Turizm Sertifika Programı'nın hayata geçirildiği Antalya, "sağlıklı ve güvenli" turizmin adresi oldu.

Ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların sağlık durumuna uzanan geniş yelpazede bir dizi tedbiri kapsayan sertifika programı sayesinde, turistlere salgın döneminde hijyenik ve güvenilir hizmet sunuldu.

Kovid-19 nedeniyle geçen yılı 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, aşılanma oranının artması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla bu yıl daha fazla tatilcinin rotasında yer aldı.

Özellikle 22 Haziran'da seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla turizm hareketlenmeye başladı. Yaklaşık 3,5 ay boyunca hafta sonları günde ortalama 100 bin yabancı turistin giriş yaptığı kenti 10 aylık verilere göre 8 milyon 616 bin kişi ziyaret etti.

- İlk sırada Ruslar yer aldı

Kente gelen turistlerin uyruklarına göre, ilk sırada Rusya yer aldı. Rusya'dan 10 ayda geçen yıla göre yüzde 145 artışla 3 milyon 448 bin 706 turist geldi. Antalya'ya geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 402 bin 579 Rus turist gelmişti.

Antalya'ya en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında 1 milyon 258 bin 138 kişi ile Ukrayna ikinci sıra yer aldı.

Geçen yılın 10 ayında 335 bin 484 Alman turisti ağırlayan Antalya, bu yıl ise aynı dönemde yüzde 247'lik bir artışla 1 milyon 164 bin 338 Alman turisti konuk etti.

- "680 bin yatakla dünyaya hizmet ediyoruz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Antalya'yı, Türkiye'nin "dünyaya açılan penceresi" olarak nitelendirdi.

Turizmin geçen yıla göre çok iyi olduğunu belirten Yazıcı, kentin bu yıl 10 ayda 8,5 milyondan fazla turist çektiğini ve yılı 10 milyona yakın bir rakamla kapatmayı hedeflediğini dile getirdi.

Salgın nedeniyle 2020'nin her açıdan zor bir yıl olduğunu ifade eden Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifika Programı ile kentin geçen sene 3 ay da olsa dünyaya hizmet ettiğini ve 3,5 milyon misafiri ağırladığını anımsattı.

Bunun çok önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları söyledi:

"Bu şehir dünyaya, pandemi koşullarında uygun turizm hizmeti verilebildiğini gösterdi, dünya standartlarında verdiği hizmetle bunu ispatladı. Bu yıl bu rakamlara ulaşmamızın en büyük gerekçelerinden biri, geçen yıl 3 ayda sunduğumuz hizmettir. 680 bin civarında yatağımızla dünya turizmine hizmet ediyoruz. Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birini sağlayan Antalya, bu işi gerçekten kaliteli yapıyor."

Turizm sektörüne teşekkür eden Yazıcı, turizmcilerden çıtayı düşürmeden Türk misafirperverliğini göstererek hizmete devam etmelerini istedi.

Vali Yazıcı, salgın ile ilgili gerek havalimanında gerekse otellerde tedbirlerden asla taviz verilmediğini ve sıkı denetimlerin yapıldığını söyledi.

Vaka konularında rahatsız edecek bir rakamın oluşmadığını ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günlük hala 50 bin civarında giriş var, 22 Haziran'dan sonraki yoğunluk devam ediyor. Otellerimiz ve turizmdeki diğer firmalarımız Güvenli Turizm Sertifikası'nı hak ettiklerini bir kez daha gösterdiler. Antalya'nın rakamları da belli, turizm noktasında bir olumsuzluk olsa şehrin de nüfusuna oranla rakamlarında bir anormallik olur. Şu anda hem mavi kategorideyiz aşılanmada hem de günlük vaka sayısında çok altlardayız. Bir sorun yok, yönetilebilir pandemi koşulları var. Başarılıyız, yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisi olacağı için önümüzdeki yıl müthiş bir patlama bekliyorum."

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