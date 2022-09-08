Antalya açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında motoru arızalanan bottaki 21 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Patara açıklarında arızalanan bir bottan yardım çağrısında bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 17 Suriye, 3 Filistin ve bir Yemen uyruklu düzensiz göçmen, ekipler tarafından karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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