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Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bembeyaz" filmi gösterildi

06.10.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Bembeyaz" filmi gösterildi

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yarışma filmlerinden "Bembeyaz" seyirciyle buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, film gösterimleriyle devam ediyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen gösterimlerde davetliler alana, ateşleri ölçülerek ve maske kontrolüyle alınıyor.

Cam Piramit'in yanına kurulan "Yıldızların Altında 1" isimli açık hava sahnesinde Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması kapsamında "Bembeyaz" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Necip Çağhan Özdemir'in yazıp yönettiği filmde, Mert Fırat, Ece Ceşmioğlu, İnanç Konukçu, Rıza Akın, Kubilay Tunçer, Esra Ergün ve Sarp Tanış rol alıyor.

Gösterime, yönetmen ve oyuncular da katıldı.

- Filmin konusu

Film, dindar babasıyla Amerikan Konsolosluğunun karşısında bir fotoğraf dükkanı işleten iyi bir evlat, iyi bir baba ve iyi bir koca gibi görünen Vural'ın, geçimini evlere temizliğe giderek sağlayan ve Amerika'ya gidip yeni bir hayat kurmayı hayal eden Sonay ile kurduğu ilişkiyi konu alıyor.

Necip Çağhan Özdemir, Bembayaz'ı, "kendi inançları çerçevesinde büyük günahlar işlemiş bireylerin nerelere, kimlere ve hangi kavramlara sığınmak zorunda kaldıklarını incelemek" adına yaptığını ifade ediyor.

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