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Antalya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırı girişimine tepki

27.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Barosu'ndan avukata bıçaklı saldırı girişimine tepki

Antalya Barosu, avukat Mesut Oğuz'a görevi başında bıçakla saldırı girişiminde bulunulmasına tepki gösterdi.

Baro Başkanı Hüseyin Geçilmez, baro yönetim kurulu üyeleri ve avukatların katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, meslektaşları Oğuz'a yapılan bıçaklı saldırıyı kınadıklarını ifade etti.

Aslında olayın bu aşamaya kadar gelmesinin sorgulanması gerektiğini dile getiren Geçilmez, "Mesut Oğuz güçlüdür, güreşçidir, kendisini savunabilir ancak kendisini savunamayacak bir meslektaşımız bu saldırıya uğramış olsaydı, belki de aramızda olmayacaktı. Olay yerine kesici kısmı yaklaşık 20 santimetre olan bir bıçakla gelinmiş. Bir darbe bile ölüme sebep olabilir." dedi.

Avukat Mesut Oğuz da Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde müvekkiline ait bir bina için yapılan ihbar üzerine olay yerine gittiğini, binadan 3 ay önce tahliye edilen Murat A'nın elinde gazeteye sarılı bıçakla buraya geldiğini, kendisiyle tartışmaya başlayan şüphelinin sivil polis ekiplerince çıkarıldığını anlattı.

Şüphelinin, dışarıda elinde gazeteye sarılı bıçakla kendisine saldırdığını, çıkan arbedede yere düşen Murat A'nın bıçağı ters tutması nedeniyle elinden yaralandığını aktaran Oğuz, "Bu tip insanlar hep karşımıza çıkacak. Ben silah, bıçak taşımıyorum. Eli bıçaklı bir adama, yanımda eli silahlı polis varken ben müdahale etmek zorunda kaldım." diye konuştu.

Öte yandan Murat A, gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrolle serbest bırakıldı.

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antalya Avukat bıçaklı saldırı

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