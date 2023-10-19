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Antalya Bilim Festivali kapılarını açtı

19.10.2023 15:23 | Son Güncelleme:
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Kepez Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Antalya Bilim Festivali'nde (BilimFEST) yeni teknoloji ürünler sergilendi.

Dokumapark'taki 50 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen festivale, TÜBİTAK, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜMOSAN, TUSAŞ, TURKSAT, Türkiye Uzay Ajansı, üniversiteler, teknokentler başta olmak üzere yerli ve milli teknoloji üreten kurumların yanı sıra üniversiteler, okullar ve çeşitli kamu kurumları katıldı.

Festivalde, her yaşa hitap eden bilimsel atölyeler, bilim gösterileri ve yeni teknoloji ürünleri sergilendi.

Ziyaretçiler, özellikle Türk savunma sanayinin yerli ve milli ürünlerine ilgi gösterdi.

Festivalde ayrıca BilimFest Proje Yarışması'nda finale kalan çalışmaların tanıtımı yapıldı. Festivalde ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ile konferanslar düzenlendi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Türkiye'de 'TEKNOFEST Gençliği" olarak bilinen kuşağın modern dünyanın hangi yöne gittiğini takip ettiğini, geleceğe yönelik kurdukları hayallerin peşinden koştuğunu söyledi.

Devletin de bu gençlere güzel ufuklar çizdiğini ifade eden Tütüncü, festivalin Antalya'da bilim heyecanını farklı bir noktaya taşıdığını kaydetti.

Festivale 220'den fazla firma ve kurumun katıldığını aktaran Tütüncü, "Geçen yıl bu rakamın yarısı kadar katılımcı vardı. Heyecan her geçen yıl büyüyor. Önümüzdeki yıllarda çok büyük bir heyecanla festivali yapmaya devam edeceğiz. Artık yeni yüzyıl bilimle, fenle Türk'ün, Türkiye'nin asrı olacaktır." dedi.

Festival, 22 Ekim'e kadar sürecek.

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kepez belediyesi

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