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"Antalya BİLİMFEST", 31 Mart'ta başlayacak

03.02.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Antalya BİLİMFEST", 31 Mart'ta başlayacak

"Antalya BİLİMFEST", 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, DokumaPark'taki Antalya Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Antalya BİLİMFEST", 7'den 77'ye teknoloji tutkunu ve bilimsel gelişime ilgi duyanları bir araya getirecek.

Organizasyona HAVELSAN, ASELSAN, Savunma Sanayii Akademisi ile TÜBİTAK başta olmak üzere bilim ve teknoloji kurumlarının katılması bekleniyor. Antalya'daki üniversitelerin desteklediği bilim festivalinde, kentte bilim ve teknoloji üreten özel sektör temsilcileri de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Antalya BİLİMFEST"in düzenlenmesi için Ankara'da temaslarda bulunduklarını ve başta TÜBİTAK olmak üzere görüştüklerin bütün teknoloji kurumlarının organizasyona destek vereceklerini kaydetti.

Etkinlik, 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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