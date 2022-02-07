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Antalya Bisiklet Turu'nda "sürdürülebilir kalkınma"ya dikkat çekilecek

07.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Bisiklet Turu'nda "sürdürülebilir kalkınma"ya dikkat çekilecek

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından biri olan Antalya Bisiklet Turu'nda (Tour of Antalya) Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na dikkati çekmek hedefleniyor.

Antalya'da 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla 10-13 Şubat'ta yapılacak ve pedalların iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla döneceği Antalya Bisiklet Turu'nda, "BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları"na farkındalık oluşturmak için de sürüş gerçekleştirilecek.

Farkındalık sürüşünde, 17 maddeden oluşan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan sağlıklı ve kaliteli yaşam, temiz su ve sanitasyon, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim ile iklim eylemi başlıkları vurgulanacak.

Turda ayrıca parkur içinde sporcuları takip edecek otomobillerin hepsi, çevreci teknolojiye sahip Toyota Hybrid modellerden oluşacak. Böylece yarışla ilgili karbon ayak izinin düşürülmesi hedefleniyor. ​​​​​​​

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