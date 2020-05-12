YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı "mobil fener alayı" ile kutlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı "mobil fener alayı" ile kutlayacak

ANTALYA HABERLERİ  | 12.05.2020 22:15 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı "mobil fener alayı" ile kutlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda "mobil fener alayı" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl 19 Mayıs'ta binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü, bu yıl salgın nedeniyle sadece belediye hizmet araçlarının katıldığı kortejle kutlanacak.

Konyaaltı Sahili Varyart kısmın ile Cumhuriyet Meydanı arasında 20.30'da başlayacak fener alayına vatandaşlar ve sivil araçlar alınmayacak.

Fener alayı sosyal medyadan ve televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak, kortejin en önünde elinde yanan meşalesi ile genç bir sporcu yürüyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Bandırma Vapuru şeklinde
giydirilen tır üzerinden marşlar ve şarkılar seslendirecek.

Bütün önlemlerin sosyal mesafe ve salgın önlemlerinin alınacağı mobil fener alayında Antalyalılara "Evde Kal" mesajı verilecek.

Fener Alayı Cumhuriyet Meydanı'na ulaştığında saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okunacak.

Meydanda havuzda su gösterisi yapılıp, akabinde Murtpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde farklı noktalarda havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi İstanbul'da trafik koronavirüs dinlemedi
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güzellik salonu alev alev yandı

Güzellik salonu alev alev yandı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:44
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:03
Yatsı
21:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Berrin Eczanesi
Muratpasa
Koçak Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Safra Kesesi Olmayan Hastaya Safra Kesesi Ameliyatı

Safra Kesesi Olmayan Hastaya Safra Kesesi Ameliyatı

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.