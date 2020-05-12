Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs'ı "mobil fener alayı" ile kutlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda "mobil fener alayı" gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her yıl 19 Mayıs'ta binlerce kişinin katıldığı fener alayı yürüyüşü, bu yıl salgın nedeniyle sadece belediye hizmet araçlarının katıldığı kortejle kutlanacak.

Konyaaltı Sahili Varyart kısmın ile Cumhuriyet Meydanı arasında 20.30'da başlayacak fener alayına vatandaşlar ve sivil araçlar alınmayacak.

Fener alayı sosyal medyadan ve televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak, kortejin en önünde elinde yanan meşalesi ile genç bir sporcu yürüyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası, Bandırma Vapuru şeklinde

giydirilen tır üzerinden marşlar ve şarkılar seslendirecek.

Bütün önlemlerin sosyal mesafe ve salgın önlemlerinin alınacağı mobil fener alayında Antalyalılara "Evde Kal" mesajı verilecek.

Fener Alayı Cumhuriyet Meydanı'na ulaştığında saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okunacak.

Meydanda havuzda su gösterisi yapılıp, akabinde Murtpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde farklı noktalarda havai fişek gösterisi gerçekleştirilecek.

