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Antalya Büyükşehir Belediyesi: Deniz üzerindeki sarı madde polen tozu

ANTALYA HABERLERİ  | 16.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Deniz üzerindeki sarı madde polen tozu

Antalya'da deniz üzerinde görülen ve gemi atığı olduğu düşünülen sarı tabakanın polen tozu olduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, son günlerde deniz yüzeyinde görülen ve vatandaşları
endişelendiren sarı tabakayla ilgili inceleme yapıldığı belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi
Şube Müdürlüğü görevlilerinin, deniz yüzeyinde gemi ve deniz araçlarından kaynaklı atıkların
boşaltıldığına dair gelen bildirimlere istinaden deniz suyundan örnekler aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numunelerin yapılan analizi ve mikroskobik incelemeleri sonucu söz konusu sarı
maddenin organik kökenli mevsimsel değişime dayalı polen tozu olduğu tespit edildi.
Antalya kıyılarımızda, genellikle bu dönemlerde deniz yüzeyinde akıntıyla çizgisel bir
hat olarak, yüzeysel sularda ise kümelenmiş şekilde görülen sarı renk tonlarındaki
tabaka, mevsimsel değişimle birlikte doğal olarak rüzgarlarla taşınan bitki ve ağaç
polenlerinden kaynaklanmaktadır."

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