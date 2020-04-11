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Antalya Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayanların ihtiyacını karşılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 11.04.2020 17:10 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi evden çıkamayanların ihtiyacını karşılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamında evinden çıkamayan ve ekmek alamayan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı mobil destek personeli ve iletişim merkezi hizmet vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinin 444 94 20 veya Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının 249 54 34'ü arayan vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

- Çalışanlar için belediye otobüsleri hizmet veriyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında çalışması zorunlu
olan sağlık ve kamu personeli ile diğer görevlilerin toplu ulaşımını sağlamak için de
resmi plakalı 12 aracını sefere çıkardı.

Belediye ekipleri, salgın
sürecinde ve 2 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında sokak hayvanları için çeşitli noktalara su

kabı, mama ve beslenme odakları yerleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Covid-19 tedbir ve önlemleri
kapsamında Büyükşehir Belediyesinin 7gün 24 saat görevde olduğunu belirtti.

Evinden çıkamayan ve ekmek talep eden
vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini aktaran Böcek, "Bizler vatandaşlarımız için görevimizin başındayız. Elbette bu günler geçecek.
Bu zorlu günleri birlikte aşacağız." dedi.

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