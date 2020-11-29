Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden “Üreten Kadınlara” tesis desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin uygulayıcısı olduğu "Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar" Projesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Korkuteli ilçesinde kurulacak "Kuru Gıda Üretim ve Paketleme Tesisi"nde çalışmalarda sona gelindi.

Yerelden kalkınma hedefiyle hem kooperatifçiliği hem de kadınların üretimini desteklemek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla hazırlanan ve başvurusu yapılan ’BAKA destekli Üreten Kadınlar, Kazanan Yarınlar’ projesi yeni tesislerle gücüne güç katıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında desteklenen ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) koordinasyonunda yürütülen proje ile kurutma ve paketleme tesisi kuruluyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi’nde yer alan eski okul binasında 2 bin 310 metrekarelik alanda kurulacak kurutma tesisi için gıda üretimine uygun şartları oluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gerekli hijyen koşullarının oluşturulması için binada aydınlatmadan, kapı, pencere tadilatına kadar bir dizi çalışma gerçekleştirdi.

Pazar ağı genişleyecek

Faaliyete geçtiğinde kurutma tesisinde tarhana ve erişte başta olmak üzere meyve-sebze kurusu, mantar kurusu ve keçiboynuzu tozu da üretilecek. Kurutma Tesisi sayesinde Kor-Koop bünyesinde üretilen ürünler daha hızlı bir şekilde kurutularak piyasaya daha çabuk bir şekilde sunulabilecek. Tesis Kor-Koop bünyesinde istihdam sağlayan kadınlar tarafından üretilen ürünlerin pazar ağını da genişletmesine imkan sunacak.

Üretim be paketleme yapılacak

"Merkez Gıda Üretim Tesisi" olarak faaliyete geçirilmesi planlanan Kepez’deki Antalya Toptancı Hal içerisinde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait eski aşevi binasının tadilat ihalesi tamamlandı. Çalışmalar tamamlandığında tesiste kaynatmalık olarak tabir edilen reçel ve salça gibi ürünler sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilerek, paketlenecek ve üreticinin beğenisine sunulacak.

