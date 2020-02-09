Antalya CHP’de Bayar dönemi

CHP Antalya’nın il olağan kongresi sona erdi. 627 delegenin oy kullandığı ve iki adayın yarıştığı seçimde, Nusret Bayar 335 oy alarak, rakibi mevcut başkan Ahmet Kumbul’u 43 farkla geride bıraktı

CHP 37’nci Olağan İl Kongresi, Konyaaltı Nazım Hikmet Fuar Merkezi’nde yapıldı. Doğal delegeyle birlikte 646 delegenin oyuyla başkanlığın belirlendiği kongrede, mevcut il başkanı Ahmet Kumbul mavi, Nusret Bayar ise beyaz listeyle sandıkta yarıştı. Sabah saatlerinde başlayan kongreye adaylar, kendilerini destekleyen partililerin tezahüratları eşliğinde geldi.

“Herkesi kucaklamak zorundayız”

Ahmet Kumbul, büyük bir aile olmak için yola çıktıklarını kaydederek, bu zamana kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. İktidar olabilmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade eden Kumbul, birlik ve beraberlik mesajında bulundu.

Kumbul, “Bizim ayrışmamız mümkün değil. İttifakın da bozulmaması gerekiyor. Bu ittifak genel başkanların masada oturarak imzaladığı sözleşme değil. Bu toplumu da ilgilendirir. Toplum bizi bu ittifaka yapmaya itti. Kimsenin bunu bozmaya lüksü yok. Bu ittifak büyüyerek devam edecek. Toplumun bütün kesimleriyle sürekli bir arada olacağız. Biz bu ülkedeki ötekileştirmelere karşıyız. Herkesi kucaklamak zorundayız” dedi.

Ortak akıl ile kenti yöneteceklerini dile getiren Kumbul, “Hiç kimseden akıl ve icazet almadım. Bugün burada adayım. Desteğinizi bekliyorum. Önümüzdeki süreçte Antalya’yı ortak akılla yöneteceğiz” diye konuştu.

İl Başkanı Ahmet Kumbul’un açış konuşmasının ardından divan seçimi yapıldı. Divan başkanlığına CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz getirildi.