Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: "Tutuklu ve hükümlülerden testi pozitif çıkan yoktur"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler için "koronavirüse karşı tedbirlerin alınmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosunca yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında çıkan "Adana, Tarsus ve Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlüler için koronavirüse karşı tedbirlerin alınmadığına" ilişkin haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının da destekleri ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının kurum idarecileriyle Antalya L Tipi Kapalı ve E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında, koronavirüsün tutuklu ve hükümlüler ile personele bulaşmasının önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, haftada en az iki kez infaz kurumlarının tüm ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca hükümlü ve tutukluların koğuşlarının günlük detaylı olarak temizlendiği, dezenfekte edildiği ve bütün hijyen malzemesinin bulunduğu vurgulandı.