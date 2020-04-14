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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: "Tutuklu ve hükümlülerden testi pozitif çıkan yoktur"

ANTALYA HABERLERİ  | 14.04.2020 17:38 | Son Güncelleme

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı: "Tutuklu ve hükümlülerden testi pozitif çıkan yoktur"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve hükümlüler için "koronavirüse karşı tedbirlerin alınmadığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosunca yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında çıkan "Adana, Tarsus ve Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu ve hükümlüler için koronavirüse karşı tedbirlerin alınmadığına" ilişkin haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Adalet Bakanlığının da destekleri ile Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının kurum idarecileriyle Antalya L Tipi Kapalı ve E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında, koronavirüsün tutuklu ve hükümlüler ile personele bulaşmasının önlenmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, haftada en az iki kez infaz kurumlarının tüm ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca hükümlü ve tutukluların koğuşlarının günlük detaylı olarak temizlendiği, dezenfekte edildiği ve bütün hijyen malzemesinin bulunduğu vurgulandı.

Kurumlara giriş yapmak isteyen personel, jandarma, ziyaretçi, tutuklu ve hükümlülerin ateşlerinin ölçüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu güne kadar Antalya infaz kurumlarımızda barındırılan tutuklu ve hükümlülerden testi pozitif çıkan yoktur. Kurumlarımızda çalışan personel kurum dışında aileleri ve başkaları ile temaslarının önlenmesi amacıyla 28 gün boyunca evlerine gönderilmeden temin edilen yerlerde barındırılarak izole edilmekte. Bu şekilde görevli personel aracılığıyla söz konusu virüsün bulaşma ihtimalinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar hassasiyetle devam etmektedir. Kurumlarımıza yeni alınan tutuklu ve hükümlülerin koronavirüs belirtisi taşıyıp taşımadıklarına ilişkin doktor raporu alınmakta, şüpheli görülenler kuruma alınmadan sağlık kuruluşlarına gönderilmektedir. Ayrıca kuruma ilk kez alınan tüm tutuklu ve hükümlüler 14 gün süreyle diğer tutuklu ve hükümlülerden izole edilerek ayrı bir bölümde kalmaktadır."

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Antalya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı

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