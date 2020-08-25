YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya denizinde Korona virüs denetimi

Antalya denizinde Korona virüs denetimi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.08.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 21-23 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimde, 9 bin 953 vatandaşı Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından turizm sezonunun başlamasıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetim arttırıldı.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 21-23 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimde, 9 bin 953 vatandaşı Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından turizm sezonunun başlamasıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetim arttırıldı. Bu kapsamda 21-23 Ağustos tarihleri arasında 521 adet tur teknesi, dalış teknesi, ticari yat ve 13 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapıldı. 9 bin 953 vatandaş, Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 25 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:16
Öğle
13:04
İkindi
16:45
Akşam
19:43
Yatsı
21:03

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Salı

Akar Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Kadıoğlu Eczanesi
Muratpasa
Önder Eczanesi
Muratpasa
Örnekköy Eczanesi
Muratpasa
Yalı Eczanesi
Muratpasa
İşler Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Antalya'da iki çocuğun bulunduğu otomobili çalmaya çalışan zanlı tutuklandı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Manavgat’ın yemekleri tanıtıldı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.