Antalya denizinde Korona virüs denetimi

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, 21-23 Ağustos tarihleri arasında yaptığı denetimde, 9 bin 953 vatandaşı Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı tarafından turizm sezonunun başlamasıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında denizlerde denetim arttırıldı. Bu kapsamda 21-23 Ağustos tarihleri arasında 521 adet tur teknesi, dalış teknesi, ticari yat ve 13 adet plaj işletmesinin kontrolleri yapıldı. 9 bin 953 vatandaş, Covid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirildi.

