YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek

07.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kanlı Nigar' müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini 11 Ekim'de sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuluyor.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetirken Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından hazırlanıyor.

Eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde olarak sahnelenecek eserde "Kanlı Nigar"ı Semiha Derya Boran, "Hamdi"yi Fatih Şanal, "Haydar"ı Taner Ölçen, "Şetaret"i Zişan Damcıoğlu, "Letafet"i Serap Demirhan Işık, "Hüsrev"i Enis Ok, "Rumelili"yi Yalçın Ünsal, "Laz"ı Ferdi Uslu, "Acem"i Onur Alpaslan, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Gülçin Gültekin, "Mahallenin Meraklısı"nı Pınar Tekol, "Naci"yi Mustafa Özşamlı, "İhtiyar" rolünü ise Engin Yaman canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 11 Ekim Salı saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak gösterinin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu (1)
İzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyorİzmir'de Kahve Festivali etkinliklerle devam ediyor
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Anahtar Kelimeler:
antalya müzikal

Antalya Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazar

İmsak
05:33
Sabah
06:52
Öğle
12:50
İkindi
16:04
Akşam
18:37
Yatsı
19:51
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

12 çocuğu istismar eden doktor 18 ayrı müebbet yedi!

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Gerçekten işe yarayan penis büyütme tekniği

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Bu hafta yıldız gibi parlayacaksınız! Kendinizi şımartın

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.