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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek

01.12.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Pandemic" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sağlık görevlilerine ithaf edilen "Pandemic" isimli baleyi 4 Aralık'ta gündüz gösterimiyle yeniden sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, eserin libretto ve koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait.

Orkestra eşliğinde sahnelenecek eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetecek. Müzikleri Bach, Vivaldi ve Handel'e ait eserde tiyatral anlatımın da ağırlıkta olması sebebiyle Emre Akyurt anlatıcı olarak yer alacak.

Dijital efekt ve özel tasarlanmış video görüntüleriyle desteklenen balede, dekor ve kostümler Çağda Çitkaya, ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

Yaşanılan zorlu sürecin kahramanları olan sağlık görevlilerine ithaf edilen "Pandemic"te, Antalya DOB bale sanatçıları Iaroslava Volkova, Tolga Burçak, Müge Öğüt, Yağızhan Danış, Derya Tokgöz, Volkan Altunel, Milina Fidan, Burak Özbek, Seda Manaz, Umut Çaltekin, İlayda Binzet ve Artur Ivanov sahne alacak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 4 Aralık 15.00'te sanatseverlerle buluşacak gösterinin bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira olarak belirlendi.

Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebiliyor.

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