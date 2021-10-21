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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Romeo ve Juliet"i sahneledi

21.10.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Romeo ve Juliet"i sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Romeo ve Juliet" balesini Çaykovski'nin müzikleri eşliğinde sanatseverlerle buluşturdu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki gösterinin libretto ve koreografisini Volkan Ersoy ve Armağan Davran hazırladı.

Laroslava Volkova'nın "Juliet", Tolga Burçak'ın "Romeo"yu canlandırdığı eserde, Umut Çaltekin, Yiğit Erhan, Burak Özbek, Artur Ivanov, Selin Berkmen, Cenk Şahinalp, Seda Manaz, Cem Kaytmaz, Fadime Keskin, Sevgim Aksoy, Özlem Tekinay, Devrim Saraçoğlu ve Mehmet Sipahi rol aldı.

Müzik düzenlemesini Tolga Taviş'in üstlendiği eserin kostümlerini Sevtaç Demirer, dekorunu Çağda Çitkaya ve ışık tasarımını Fuat Gök yaptı.

Beğeniyle izlenen bale, ikinci gösterimiyle 23 Ekim Cumartesi saat 15.00'te aynı yerde sanatseverlerle buluşacak.

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