Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi"ni sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

Haldun Özörten'in sahneye koyduğu, Rossini'nin yaşamı boyunca yazdığı operalar arasında dünya sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında gelen "Sevil Berberi"nin, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gösterimi yapıldı.

Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetti, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırdı.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Sema Suna, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin, "Fiorello" ve "Subay"ı Baturalp Bilgili, "Uşak"ı Vural Vursavaş canlandırırken Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer aldı.

Eğlenceli operada dekor tasarımını Tayfun Çebe, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, koreografiyi Melda Özkan ve ışık tasarımını Mustafa Eski gerçekleştirdi.

İspanya'nın Sevilla kentinde 17. yüzyılda geçen eserde Kont Almaviva'nın Madrid'de görüp aşık olduğu güzel Rosina için Sevil'e gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımları ile Rosina'ya ulaşmaya çalışması, Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, kızın servetine konmak amacıyla onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar sahnelendi.

