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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi"ni sahneleyecek

10.02.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi "Sevil Berberi"ni sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini 15 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in sahneye koyduğu "Sevil Berberi", Rossini'nin yazdığı 39 opera arasında dünya sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor.

Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, koroyu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Melda Özkan'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Onur Aspaslan, "Rosina"yı Tuğçe Oğuzülgen, "Kont Almaviva"yı Enis Ok, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Oya Vural, "Fiorello" ve "Subay"ı Toygarhan Atuner, "Uşak"ı Vural Vursavaş ve "Noter" rolünü Berkan Balcı canlandıracak. Mustafa Özşamlı da gösteride anlatıcı olarak yer alacak.

İspanya'nın Sevilla kentinde 17. yüzyılda geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de görüp aşık olduğu güzel Rosina için kente gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, servetine konmak için kadınla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 15 Şubat saat 20.00'de sahnelenecek operanın bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

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Antalya Namaz Vakitleri 10 Şubat Perşembe

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:16
İkindi
16:12
Akşam
18:38
Yatsı
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Antalya ATM’LER

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