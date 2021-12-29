YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni yıl konseri düzenledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni yıl konseri düzenledi

29.12.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesi yeni yıl konseri düzenledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "2022'ye Merhaba" konseptinde düzenlenen yeni yıl konseriyle sanatseverlerle buluştu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ndeki konserde sevilen opera ve operetlerden ünlü 21 arya seslendirildi.

Programda, Antalya DOB orkestrasını şef Hakan Kalkan, Antalya DOB korosunu ise şef Mahir Seyrek yönetti.

Soprano Aslı Ayan, Sevinç Bilgin, Semiha Derya Boran, Serap Demirhan Işık, Işılay Meriç Karataş, Burcu Kuru ve Heyecan Ceylan Yakan, mezzosoprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Atay Ergezen ve Göksay Yaran, bariton Onur Alpaslan ve Toygarhan Atuner ile bas Engin Suna'nın sahne aldığı konsere, bale sanatçıları da eşlik etti.

Koreografi düzenlemeleri Armağan Davran, Kürşat Kılıç ve Özlem Tekinay'a ait dans gösterilerini Deniz Ünal, Işıl Ayaz, Selin Telek, Zeynep Turan, Gizem Kovancı, Volkan Altunel, Başak Özbek, Bahanur Ayata sergiledi.

Konser, 4 Ocak salı günü saat 20:00'de yeniden gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Antalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendiAntalya'da şehir içindeki Zeytinpark hasat mesaisiyle hareketlendi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:03
Öğle
13:04
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Doğa Eczanesi
Kas
Hayat Eczanesi
Kas
Ova Eczanesi
Kas
Kemer Yat Limanı Eczanesi
Kemer
İyican Eczanesi
Korkuteli
Yeni Güney Eczanesi
Kumluca
Dönmez Eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.