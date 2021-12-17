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Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Operetlerden Seçkiler" konseri

17.12.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Devlet Opera ve Balesinden "Operetlerden Seçkiler" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konserini 21 Aralık'ta sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklama göre, Atay Ergezen tarafından sahneye koyulan ve eserlere mizansenlerin de eşlik ettiği konserde, sahne düzenlemesi Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

Sevilen ve en bilinen operetlerin parıltılı aryaları ve ansamblarını piyanist Metin Kiper eşliğinde solist sanatçılar soprano Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Göksay Yaran ve Erdi Can Aybaş ile bariton Ümit Burak Tekinay seslendirecek.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde 21 Aralık saat 20.00'de gerçekleştirilecek konserin bilet fiyatları 25 ile 40 lira arasında değişiyor. Biletler Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebiliyor.

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