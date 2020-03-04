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Antalya DOB, doğu ve batı eserlerini seslendirecek

ANTALYA HABERLERİ  | 04.03.2020 10:02 | Son Güncelleme

Antalya DOB, doğu ve batı eserlerini seslendirecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Doğu'dan Batı'ya" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, cumartesi günü birçok öğeyi içinde barındıran, izleyicileri doğudan batıya bir yolculuğa çıkaracak konser düzenlenecek.

Özel konserde, misafir solist sanatçı Elif Demirçelik, arp sanatçısı Senem Çine, kontrbas sanatçısı Pelin Atay, kabak kemanede misafir sanatçı Ahmet Tolga Yaşkaya, kanunda misafir sanatçı Burak Akdemir, perküsyonda misafir sanatçı Burak Tortop, bağlamada misafir sanatçı Halis Işık, zurna ve kavalda misafir sanatçı Ali Bedel sahne alacak.

Konserde, "Yağcılar Zeybeği, Aşk Bu Değil Yapma Güzel, Frederic Chopin - E minör Prelüdes, Kimseye Etmem Şikayet, Erik Satie - Gnossienne No:1, Bir Çapkına Yangınım, Harmandalı, Johann Sebastian Bach - Siciliano, Hey Onbeşli, Evlerinin Önü Handır, Erik Satie - Gymnopedie No:1, Ağasarın Balını (Oy Asiye), Potpori Hicaz Sirto&Hicaz Mandıra&Hicaz Makedon Onbirli" adlı eserler seslendirilecek.

Konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DOB Batı Doğu Konser

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