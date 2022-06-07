Antalya DOB'dan müzede "Venera Ensemble" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Antalya Müzesi bahçesinde "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre konser, 10 Haziran'da akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine'den oluşan "Venera Ensemble" adını Göbeklitepe'den eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan uzak doğuya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alıyor.

Çello, arp ve şan dörtlüsünün Antik Yunan geleneğinden bugüne uzanacağı bu özel konserde Barok Çağı'na ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları dört kadın sanatçının duyarlılığından süzülüp sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konsere gitmek isteyenler biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden temin edilebilecek.

