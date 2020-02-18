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Antalya DOB'dan "Tangoloji" konseri

ANTALYA HABERLERİ  | 18.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

Antalya DOB'dan "Tangoloji" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Tangoloji" konseri verecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, DOB sanatçıları, sevilen tango ezgileri, tangonun tarihiyle ilgili anlatımları ve dans gösterisini bir araya getirerek, özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Programda, Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Cem Önertürk, Antalya DOB obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun DOB klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun DOB korno sanatçısı Hüseyin Uçar'dan oluşan "Anadolu Nefesli Beşlisi" sahne alacak.

Eserler, Tolga Salman'ın bandoneonu, Bilge Yılmaz ve Emre Akyurt'un sesleri ile 22 Şubat'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahneleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DOB Tangoloji

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