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Antalya DOB'dan "Venera Ensemble" konseri

29.06.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya DOB'dan "Venera Ensemble" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Venera Ensemble" konserini 7 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine'den oluşan "Venera Ensemble", adını Göbeklitepe'den eski Yunan kültürüne, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya kadar çağlar boyu birçok sanatçıya esin olmuş Venüs gezegeninden alıyor.

Çello, arp ve şan üçlüsünün antik Yunan geleneğinden bugüne uzanacağı özel konserde Barok çağına ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları üç kadın sanatçının duyarlılığından süzülüp sanatseverlerle buluşacak.

Antalya Müzesi bahçesinde verilecek konser, 7 Temmuz'da saat 20.30'da başlayacak.

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