YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bu yıl bin yaban hayvanı tedavi edildi

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bu yıl bin yaban hayvanı tedavi edildi

16.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğunluğu ateşli silah yaralanması, araç çarpması, elektrik tellerine çarpma ve tarım ilaçlarından zehirlenme nedeniyle yaralanan hayvanlar tedavilerinin ardından doğaya bırakılıyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda bu yıl içinde ateşli silah yaralanması, elektrik tellerine çarpma, araç çarpması ve tarım ilaçlarından zehirlenme gibi nedenlerle getirilen bin yabani hayvan tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından yeniden doğaya salındı.

Barındırdığı 125 türden bin 535 hayvanla Türkiye'nin en büyük doğal yaşam parklarından olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, yaban hayvanları için bir çeşit klinik görevi görüyor.

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında doğal yaşam parkında yaralı ve hasta yaban hayvanların bakım, tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

Hayvanat bahçesindeki klinikte bu yıl yaklaşık bin hayvan tedavi edildi. Bu hayvanlar arasında ise en fazla kuşlar ile kara yoluna sık sık çıkan tilkiler yer alıyor.

Otomobil çarpması sonucu kanatlarında kırık oluşan doğan ve peçeli baykuşa, klinikte yapılan müdahale AA ekiplerince görüntülendi.

İki hayvan tedavilerinin ardından bir süre rehabilitasyonları için büyük kafeslere konulacak ardından uçma antrenmanları yaptıktan sonra yaban hayatına bırakılacak.

Kliniğe yavruyken yaralı halde getirilen ve tedavisi tamamlanan tilki de rehabilitasyon süreci için kafese alındı.

"DÖNEMEYECEK OLANLAR AİLEMİZİN PARÇASI OLUYOR"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, hayvanat bahçelerinin aynı zamanda yaban hayatına büyük katkıları olduğunu söyledi.

Klinik gibi çalıştıklarını ifade eden Arsun, "Antalya havzası yaban hayatı açısından çok zengin. Maalesef çok fazla yaralı yaban hayvanımız oluyor. Özellikle ateşli silah yaralanmaları, otomobil çarpmaları, elektrik tellerine çarpma ve tarım ilaçları ile zehirlenme nedeniyle yaban hayvanları kliniğimize geliyor. Tedavilerinin ardından doğaya salıyoruz ancak dönemeyecek olanlar ailemizin bir parçası oluyor." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Yaban Hayatı Merkezinden 2 mısır akbabası geldiğini dile getiren Arsun, şunları anlattı:

"Tedavi süreçleri bitti. Uçuş kafeslerimizde doğaya dönecekleri günü bekliyorlar. Beyaz olan akbaba her iki bacağında kırık olduğu için bizimle kalacak, siyah olanı doğaya bırakacağız. Yaralı hayvanlar için un kurdu ile morio kurdu üretiyoruz. Protein açısından zengin olan bu kurtları hayvanların iyileştirme sürecinde yem olarak kullanıyoruz. Kurtları çeşitli yiyeceklerin içerisine koyarak bulup yemelerini sağlıyoruz. Böylece yaban hayvanlarının zihinlerini çalıştırarak yiyecek aramalarını sağlıyoruz."

Arsun, ayrıca hayvanat bahçesinde 5 gün önce dünyaya gelen sıpanın da ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaş Belediyesi Sokak Hayvanları Müdahale aracı hizmetteKaş Belediyesi Sokak Hayvanları Müdahale aracı hizmette
Denizli'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıDenizli'de tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulunduMeriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
tilki dogan rehabilitasyon puhu kuşu
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Hali yürek burktu! Çocuğuna ayak pompasıyla nefes üflüyor

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Günde bir avuç yerseniz gençleştirir, kalp krizine karşı korur

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Dünyanın en uzun burnuna sahipti! Yüzlerce yıl geçti ama...

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.