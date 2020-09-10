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Antalya Film Forum projeleri belli oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 10.09.2020 12:14 | Son Güncelleme

Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde dokuz projeye toplamda 470 bin lira ödül verilecek

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında çevrimiçi gerçekleştirilecek Antalya Film Forum'un Uzun Metraj Kurmaca ve Belgesel Work in Progress projeleri belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-7 Ekim'de gerçekleştirilecek Antalya Film Forum kapsamında beş bölümde dokuz projeye toplamda 470 bin lira ödül verilecek.

Altın Portakal Film Festivali'nin yeni projelerin hayata geçirilmesine fon ve network desteği sağlayan platformu, Antalya Film Forum'un Kurmaca Work in Progress platformu için bu yıl 16 proje başvuru yaptı.

Seçici kurulu Burcu Hanağasıoğlu, Emma Boa ve Geremia Biagiotti Kurmaca Work in Progress Platformu için 5 proje seçti.

Ali Tansu Turhan'ın yönettiği ve Burcu Uğuz ile birlikte yapımcılığını üstelendiği "Diyalog", Nefes Polat'ın yapımcılığında Selcen Ergun'un yönettiği "Kar ve Ayı", yapımcılığını Zeynep Koray, İris Tahhuşoğlu ve Yunus Yunusoğlu'nun, yönetmenliğini Erkan Tahhuşoğlu'nun üstlendiği "Koridor", Aydın Orak'ın yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği "Sabırsızlık Zamanı" ve Nazlı Elif Durlu'nun Anna Maria Aslanoğlu yapımcılığında çektiği "Zuhal" projeleri bu yıl jüri karşısına çıkacak.

- Belgesel Work in Progress Platformu'nda 7 proje yarışacak

Belgesel Work in Progress'de Karolina Lidin, Martina Droandi ve akademisyen Özge Calafato'n oluşan seçici kurul yedi projeyi seçti.

Seçilen projeler ise Ümran Safter'in yönettiği ve Suraj Sharma'nın yapımcısı olduğu "Bırakın Kapı Açık Kalsın", yönetmen ve yapımcılığını Somnur Vardar'ın üstlendiği "Boşlukta", Ceylan Özgün Özçelik"in yönetmenliğini yaptığı ve Armağan Lale"nin yapımcılığında çekilen "Cadı Üçlemesi +15", İdil Akkuş ve Ekin İlkbağ’ın yönettiği, Ali Bilgin'in yapımcısı olduğu "Düet", Şafak Şahin"in yönettiği, Emek Yıldırım Şahin"in yapımcılığını üstlendiği "Hatıraların Gölgesinde", Ahmet Necdet Çupur"un yönettiği ve Nadir Öperli, Delphine Morel ve Anke Petersen"in yapımcısı olduğu "Örtbas", Haydar Demirtaş"ın yönettiği Can Deniz Şahin ve Hasan Demirtaş ile birlikte yapımcısı olduğu "Sınırsız Hayatlar"dan oluşuyor.

Ödüller 7 Ekim'de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

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