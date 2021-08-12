Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forum'a başvurular başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı yazılı açıklamada, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 2-9 Ekim'de düzenleneceğini belirtti.

Ortak Yapım Marketi ve Proje Geliştirme Platformu Antalya Film Forum için başvuruların, festivalin web sitesi üzerinden başladığını kaydeden Böcek, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Film Forum pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çevrim içi olarak 4-6 Ekim'de Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu direktörlüğünde gerçekleşecek. Antalya Film Forum'un uluslararası danışmanlığını ortak yapımlar uzmanı Katriel Schory üstlenecek."

Böcek, forumun Uzun Metraj Kurmaca Pitching, Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress, Belgesel Work in Progress, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching ve geçen yıl ilk kez başlatılan Dizi/Kısa Dizi Pitching platformlarıyla 5 kategoride düzenleneceğini bildirdi.

