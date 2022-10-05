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Antalya Film Forumu'nda ödüller sahiplerini buldu

05.10.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Film Forumu'nda ödüller sahiplerini buldu

  1. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Antalya Film Forumu'nda ödül alan filmler belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Büyükşehir Belediyenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival kapsamında hayata geçirilen Antalya Film Forumu'na katılan projeler değerlendirildi.

Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda "İskeletin Türküsü" ve "Güve" adlı projelere ödül verildi.

Kurmaca Work in Progress Platformu'nun kazananları ise "Yurt" ve "Yeni Şafak Solarken" projeleri oldu. TRT Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu ödülü "Yüzleşme" projesine giderken Belgesel Work in Progress Platformu'nda ise birinciliği "Basit Bir yer" ve "Başka Bir Yer" adlı projeler elde etti.

Dizi-Kısa Dizi Pitching Platformu'nda "İyi Aile Kızı" Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi'ne katılma hakkı kazandı.

Color Up Renk Düzenleme ödülü ise "Ev Arkadaşım Zek" adlı projeye verildi.

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü'ne ise "Kuduz" adlı film projesi layık görüldü.

Antalya Film Forumu'nda toplam 610 bin lira ödül dağıtıldığı kaydedildi.

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