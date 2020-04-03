YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi

Antalya girişinden 2 bin 809 kişi geri gönderildi

ANTALYA HABERLERİ  | 03.04.2020 22:15 | Son Güncelleme

Antalya giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde bin 179 araçta toplam 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi.Vali Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla korona virüsle mücadele kapsamında Antalya giriş çıkışlarında denetim sıklaştırıldı.

Antalya giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde bin 179 araçta toplam 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi.
Vali Münir Karaloğlu’nun talimatlarıyla korona virüsle mücadele kapsamında Antalya giriş çıkışlarında denetim sıklaştırıldı. İl sınırlarında sayısı 4 olan Yol Kontrol Noktalarının sayısı 13’e çıkarıldı. Şehre diğer illerden girişlerin gerçekleştiği Kaş, Elmalı, Korkuteli, Döşemealtı, Aksu, Manavgat, İbradı, Akseki, Alanya ve Gazipaşa’da bulunan yol kontrol noktalarında seyahat izni olan otobüsler, kamyonlar, çiftçilik, hayvancılık ve ticaretle uğraşan ve ikametgâhı Antalya’da olan şahısların dışında yabancı plakalı araçların Antalya’ya girişine izin verilmiyor.

2 bin 809 kişi geri gönderildi
Antalya girişlerine getirilen yasak kapsamında bugün bin 179 araçla gelen toplam 2 bin 809 kişinin şehre girişine izin verilmedi. Antalya’da başlatılan bu uygulama 31 Büyükşehiri kapsayacak şekilde genişletildi. Jandarma ve Emniyete bağlı İstihbarat, Kaçakçılık, TEM, Trafik, Komando ve Köpek unsurlarının da destek verdiği uygulamalarda bugün güvenlik güçlerince bin 211 araçtaki bin 706 kişinin ateşleri kontrol edildi ve 14 gün evlerinde karantinada kalacaklarını taahhüt ederek evlerine gönderildi.

Denetimler devam ediyor
Şehre girişine izin verilen vatandaşların ise ateşleri ölçülüyor ve 14 gün evde kendilerini karantinada tutmaları gerektiğinin tebligatı yapılıyor. Tebligata uyup
14 gün evde kalacağını beyan eden vatandaşlar Antalya’ya girebiliyor. Jandarma ve Polisin müşterek olarak faaliyet gösterdiği yol kontrol noktalarında 24 saat aralıksız denetimler devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Zabıtadan pazar yerinde yaşlı ve çocuk denetimi

Zabıtadan pazar yerinde yaşlı ve çocuk denetimi

Aslanapa’da gıda satan ve üreten iş yerleri denetlendi

Aslanapa’da gıda satan ve üreten iş yerleri denetlendi

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Zonguldak'ta "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Cağ kebap projesinde imzalar atıldı

Cağ kebap projesinde imzalar atıldı

Antalya Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:33
Öğle
13:06
İkindi
16:40
Akşam
19:28
Yatsı
20:45

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Arı Eczanesi
Muratpasa
Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Murat Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Yeni Işık Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Korkuteli’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

Vali Karaloğlu: “ Şehirlerarası ulaşım için seyahat belgesi verilecek"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Turunç Masa’ya 9 bin 345 başvuru yapıldı

Turunç Masa’ya 9 bin 345 başvuru yapıldı

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.