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  4. Antalya Güneşi EMITT’te doğacak

Antalya Güneşi EMITT’te doğacak

ANTALYA HABERLERİ  | 09.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Antalya Tanıtım A.Ş.

Antalya Güneşi EMITT’te doğacak

Antalya Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Şahin: “EMITT 2020-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda, Antalya Tanıtım A.Ş.’nin hazırladığı ‘Antalya Güneşi’ konsepti kentin tüm destinasyonlarını ortak noktada buluşturacak.” dedi.
Antalya Tanıtım A.Ş. kapılarını 30 Ocak’ta yirmi dördüncü kez açacak EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda iç pazar için tanıtım atağına geçiyor. Tanıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Şahin, 30 Ocak - 2 Şubat 2020 tarihlerinde İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde açılacak fuarda, Antalya Tanıtım A.Ş.’nin yapacağı çalışmalarla ilgili bir açıklama yaptı. Şahin, “EMITT Fuarı’nda Valimiz sayın Münir Karaloğlu’nun desteği, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Muhittin Böcek’in katkılarıyla, Antalya iç turizm de tanıtım atağına geçiyor. Antalya Güneşi konseptiyle kuracağımız stantta ziyaretçileri Antalya ve beldelerini keşfe davet edeceğiz.” dedi.
Cahit Şahin, Tanıtım A.Ş.’nin turizm sektör temsilcilerinin ‘tek çatı’ tanıtım çalışmalarında yeni bir konsept ortaya çıkardığını kaydederek, EMITT Fuarı’nda Antalya Tanıtım A.Ş.’nin hazırladığı ‘Antalya Güneşi’ kentin tüm destinasyonlarını ortak noktada buluşturacağını bildirdi. Şahin sözlerine şöyle devam etti: “Antalya Güneşi konsepti, doğudan batıya ve birbirinden farklı turizm bölgelerinin tek bir Antalya markası etrafında birleştiği devasa bir fuar stant tasarımı. EMITT’te Antalya stant alanının ortasında yer alacak Antalya Güneşi ortak alanımız olacak. Burada Antalya’ya dair Altın Portakal, Üç Kapılar, Tahtalı Teleferik, Batık Şehir-Akvaryum, Golf sahası, Apollon Tapınağı, Saklıkent, Alanya Kalesi ve Surları, Saat Kulesi ile Aspendos Tiyatrosu replikaları yer alacak. Alanda çeşitli aktiviteler, gösteriler, yerel lezzet sunumları yapılacak ve bir kafeterya alanı da olacak.”
Antalya Güneşi kopseptine Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun destek, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de katkısının büyük olduğunu kaydeden Şahin sözlerine şöyle son verdi: “Konseptimize Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Konyaaltı, Kaş belediyeleri ile ATSO, MATSO, BETUYAB, KETAV, ALTİD ve Sun Express tarafından destek veriliyor. Gelecek fuarlarda hedefimiz Akdeniz Belediyeler Birliği’ne bağlı belediyeleri de bu oluşumda görmek. Akdeniz’de yer alan tüm otelleri de standımızda görmekten mutluluk duyarız.”

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Hilal Eczanesi
Muratpasa
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Muratpasa
Selen Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
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