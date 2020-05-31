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Antalya Havalimanına kısıtlama sonrası ilk uçak yarın 11:39’da iniyor

ANTALYA HABERLERİ  | 31.05.2020 12:10 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Karaloğlu, "Havaalanı Pandemi Sertifikası” alan DHMİ Antalya Uluslararası Havalimanıda yurt içi uçuşların 1 Haziran itibariyle başladığını belirterek, "Uçuş zamanı Antalya, hazırsanız havalanabilirsiniz" dedi.1 Haziran’da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, uçuşların başlayacağı tarih netleşti.

Antalya Valisi Karaloğlu, "Havaalanı Pandemi Sertifikası” alan DHMİ Antalya Uluslararası Havalimanıda yurt içi uçuşların 1 Haziran itibariyle başladığını belirterek, "Uçuş zamanı Antalya, hazırsanız havalanabilirsiniz" dedi.
1 Haziran’da seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, uçuşların başlayacağı tarih netleşti. THY’nin ilk uçuşunun pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapılacağı öğrenildi. İstanbul’da bulunan Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması bekleniyor. Ayrıca, 28 Mart 2020 tarihi itibarıyla uçuşlarını durduran Pegasus Hava Yolları’nın da kısıtlamalar sonrası ilk uçuşunu saat 1 Haziran’da, saat 10:15 kalkışlı İstanbul Sabiha Gökçen-İzmir seferiyle gerçekleştirecek

Antalya’ya yasak sonrası ilk uçak İstanbul’dan
1 Haziran Pazartesi günü, Fraport TAV Antalya Havalimanı’na 3’ü İstanbul, 1’i Ankara’dan olmak üzere 4 uçuş gerçekleşecek. Gün içinde Antalya’dan da 3’ü İstanbul, 1’i Ankara olmak üzere 4 uçuş olacak. Koronavirüs sürecindeki kısıtlamalar sonrasındaki ilk uçuşu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Antalya’ya Türk Hava Yolları gerçekleştirecek. THY uçağı saat 11.30’da Antalya Havalimanı’na inecek. Gün içinde THY’nin biri İstanbul Havalimanı, biri de Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan olmak üzere iki uçuşu ile Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bir uçuşu olmak üzere toplam 3 uçağı daha gelecek.

"Kurallara uyan herkese iyi uçuşlar"
İstanbul’da bulunan Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3 Haziran’dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor.
Vali Karaloğlu paylaşımında, "Uçuş zamanı Antalya, hazırsanız havalanabilirsiniz. Salgın tedbirlerini tamamlayarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Havaalanı Pandemi Sertifikası” alan DHMİ Antalya Uluslararası Havalimanımızda yurt içi uçuşlar 1 Haziran itibariyle başlıyor. Hayırlı olsun. Türk Hava Yolları (THY), SunExpress ve Pegasus Hava Yolları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen tüm tedbirleri alarak uçuş planlarını yaptılar. Alınan tedbirlere ve kurallara uyan herkese iyi uçuşlar" ifadelerinde bulundu.

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