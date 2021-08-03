YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya Hayvanat Bahçesi yangın önleme tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Antalya Hayvanat Bahçesi yangın önleme tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı

03.08.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Hayvanat Bahçesi yangın önleme tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı

Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki orman yangınlarını söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Yangınların başka alanlara sıçramaması ve başka yerlerde yangınların çıkmaması için de tedbirler artırıldı.

Bu doğrultuda Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi, 1 Eylül'e kadar ziyarete kapatıldı.

Antalya Valiliğince daha önce ormanlara girişler, 31 Ağustos'a kadar yasaklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Bakan Karaismailoğlu, Manavgat'taki yangının etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu:Bakan Karaismailoğlu, Manavgat'taki yangının etkili olduğu mahallelerde incelemede bulundu:
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Salı

İmsak
04:24
Sabah
05:57
Öğle
13:09
İkindi
16:56
Akşam
20:10
Yatsı
21:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler 3 Ağustos Salı

Canbey Eczanesi
Muratpasa
Efendioğlu Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Kaplan Eczanesi
Muratpasa
Turkuaz Eczanesi
Muratpasa
Yeni Korkuteli Eczanesi
Muratpasa
Asil Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Hatay'da tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Konya'da silahla öldürülen ailenin akrabası Erol Şan, basın mensuplarına konuştu:

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Diyarbakır'daki Kuruçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.