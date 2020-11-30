Antalya Hıfzıssıhha’dan anasınıfları hakkında yeni karar

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, 1 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında Antalya genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetleri uzaktan eğitim yoluyla sürdürülecek.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararlar konuşuldu. Eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında eğitim - öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği, resmi ve özel tüm anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edileceği kararı hatırlatıldı.

Ancak, Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarihli yazısıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak, resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceğinin belirtildiği de görüşüldü.

Yapılan görüşme sonucu, Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 01.12.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında Antalya genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi.

Verilen kararın uygulanmasının takip ve denetimi kaymakamlıklar, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılacak.

