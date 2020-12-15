Antalya iklim dostu kent olacak

Antalya’nın iklim dostu bir kent olmasını amaçlayan ve Antalyalılara düşük karbon yoğunluğu ile yüksek yaşam kalitesi sunmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğine uyum ve iklim krizi ile mücadele konusunda çalışmalar yürütüyor.

Antalya’nın iklim dostu bir kent olmasını amaçlayan ve Antalyalılara düşük karbon yoğunluğu ile yüksek yaşam kalitesi sunmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak 2020 tarihli Meclis Kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nü kurarak çalışmalarına başladı.

Eylem planı ve strateji belirleniyor

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü, iklim değişikliği konusunda Antalya’nın karbon ayak izi envanterinin hazırlanması, sürdürülebilir enerji eylem planının hazırlanması, iklim değişikliği uyum strateji ve eylem planının hazırlanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut 8 adet Güneş Enerji Santraline (GES) ek olarak Antalya Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ve Ulaşım A.Ş. binasına kurulacak GES’lerin verimliliğinin arttırılması ve kapasite gelişimine yönelik planlamalar da tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer başkanlığında ilgili daire başkanlıklarının katılımıyla toplantılar düzenlenerek, hazırlanan eylem planı ve stratejilerin bir an önce hayata geçirilmesine yönelik kararlar alınıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının binalarda ve tarım alanlarında kullanılması, enerji verimliliği ve entegre katı atık yönetimi, sürdürülebilir ulaşım faaliyetleri, bisiklet sistemlerine yapılan yatırımlar, çevre kirliliği konusunda alınan önlemler ile Antalya’nın karbon ayak izinin azaltılması ve bu çalışmalarla öncü olmasını hedefliyor. Düşük karbon yoğunluğu ile yüksek yaşam kalitesini vatandaşlarına sunmayı ve iklim dostu bir kent olmayı hedefleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreye karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor.



