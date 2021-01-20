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Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na ‘2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü’

20.01.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na ‘2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü’

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay tarafından 2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü’ne layık görüldü.Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 2020 yılında personelinin katılımıyla Kızılay’a bin 550 ünite kan bağışladı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay tarafından 2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü’ne layık görüldü.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, 2020 yılında personelinin katılımıyla Kızılay’a bin 550 ünite kan bağışladı. Jandarma Komutanlığı bağışlanan bin 550 ünite kan sebebi ile 2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü’ne layık görüldü.
Türk Kızılay’ı Bölge Müdürü Dr. Tufan Ertop ve Kızılay Antalya Şube Başkanı Erkan Kaya ve beraberindeki heyet, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’nu ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, Kızılay heyeti Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu’na bağış yapan tüm jandarma personeli adına 2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü plaketini takdim etti. Ziyaretin sonunda, Kızılay heyeti ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ödülle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na ‘2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü’

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