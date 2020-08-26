Antalya İl Salgın Denetim Merkezi ihbar hattı kuruldu

İçişleri Bakanlığının 12682 sayılı genelgesi doğrultusunda korona virüs salgınıyla mücadele amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi için her türlü şikâyet ve ihbarın yapılabileceği Antalya İl-İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) kuruldu.

Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ve Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Dr. Cenker Ateş’in koordinesinde kurulan İSDEM, 112 Acil Yardım Çağrı Merkezinde 7/24 hizmet verecek. İhbar hattına gelen her türlü çağrı İSDEM üzerinden Mahalle Denetim Ekiplerine ulaştırılacak. Mahalle Denetim Ekipleri ise kamu kurum ve kuruluşlarından, yerel yönetim ve kolluk birimleri personellerinden, okul müdürleri ve öğretmenlerden, din görevlilerinden, muhtar ve azalarından, apartman ve site yöneticileri temsilcilerinden olmak üzere en az 5, en fazla 11 kişiden oluşuyor. Korona virüs tedbirlerine uymayan kamu kurum ve kuruluşları, özel işletmeler, tedbirlere aykırı toplu eğlence etkinlikleri (düğün, asker uğurlama, piknik) düzenleyenler, korona virüs tanısıyla evde tedavi ve izolasyon kararına riayet etmeyerek halk sağlığını tehlikeye atan kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbar edilebilecekler. İhbarın gerçekliğine göre ihbar edilene önce uyarı cezası, ikinci ihbarda idari para cezası, tedbirlere uymama konusu suç teşkil eden eylemlere ilişkin ise TCK’nın 195. maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerle caydırıcı tedbirler uygulanacak. İhbar eden kişiye ulaşılıp, yapılan iş ve işlemlerle ilgili bilgi verilecek.

